« Trois (3) ans après la désignation de la Guinée à l’organisation des phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations senior du football édition 2023, de sérieuses inquiétudes se font jour’’ a déclaré le chroniqueur sportif et banquier, Thierno Saidou Diakité communément appelé ‘’Tino’’, lors d’un entretien accordé à notre reporter.

Dans son intervention, le consultant sportif, Thierno Saidou Diakité a également indiqué qu’à la date d’aujourd’hui, en dehors de la mise en place du Comité d’Organisation appelée le COCAN 2023 et ses commissions spécialisées, pratiquement, rien n’a été fait dans la perspective des préparatifs de la compétition.

« Contrairement au Cameroun qui doit abriter la compétition en 2019 et la Côte d’Ivoire, pays hôte en 2021, la Guinée dispose d’aucune infrastructure répondant aux normes de la CAF. En plus de cette situation, les nouvelles dispositions issues du symposium qui s’est tenu du 18 au 21 juillet dernier à Rabat, viennent compliquer la tâche à notre pays », a affirmé Thierno Saidou Diakité.

Il a aussi souligné que ce qui revient à dire qu’avec l’augmentation du nombre d’équipes qui passe de 16 à 24, le cahier de charge de la CAF va subir une notification très sérieuse. Ce changement va impliquer la multiplication des sites de compétition (stades, hôtels et infrastructures diverses).

Selon lui, en d’autres termes, au lieu de 4 sites, il faut au minimum 6 sites de compétition pour recevoir les 24 sites équipes qualifiées aux phases finales.

« De ce qui précède, si l’on n’y prend garde au regard du grand retard accusé dans les préparatifs de la CAN 2023, la Guinée pourrait se faire dessaisir de cette compétition pour être à l’abri de cette réelle menace qui plane sur notre candidature. Les dispositions suivantes sont à prendre notamment: doter le COCAN d’un siège fonctionnel pour permettre au comité de pilotage et ses commissions spécialisées dans le but de leur permettre de se mettre immédiatement à la tâche , concevoir et mettre en œuvre, un plan de communication pour informer et sensibiliser tous nos compatriotes sur la nécessité de se mobiliser et d’adhérer à la campagne des préparatifs à la CAN 2023 et , enfin l’implication du Chef de l’Etat, afin qu’il utilise ses relations internationales en faveur de la Guinée pour la réussite de la CAN 2023 », a conclu le consultant sportif et banquier, Thierno

Saidou Diakité

Entretien réalisé par Léon Kolié (Le Démocrate)

Commentaires

commentaires