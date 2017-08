Partis de Coza (commune Ratoma), très tôt ce matin, les leaders de l’opposition dite républicaine, avec leurs militants, ne sont arrivés à Dixinn terrasse que dans les environs de 14h. Ici, les interventions de quatre leaders ont été enregistrées dont celle de Cellou Dalein Diallo, chef de file de l’opposition.

‘‘Je voudrais quand même noter avec satisfaction le comportement de plus en plus républicain des forces de l’ordre et les encourager à continuer sur cette voie pour arrêter de tirer’’, a dit Cellou Dalein gardé par des gendarmes et policiers.

Rappelant tout de même que les forces de sécurité lors du dernier meeting de l’opposition, tenu à Kagbelen, avaient commis des bavures sur ‘‘certains jeunes manifestants sur le chemin de retour. Je les encourage à se comporter en gendarme, en policier responsables’’, a ajouté le chef de file de l’opposition.

Avant de lancer à l’endroit des militants de l’opposition de faire preuve de retenue lors du retour : ‘‘ne touchez personne, n’insultez personne. Vous avez vu les riverains qui vous applaudissaient, qui vous jetaient des sachets d’eaux, parce qu’ils soutiennent votre combat.’’

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

