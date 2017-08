Coyah, 1er août (AGP) – Les habitants du district de Soguéya Balléa, commune rurale de Wonkifon, préfecture de Coyah ont retrouvé, mardi, 1er août 2017 deux corps au niveau d’un bras de mer qui longe le village.

Ces deux corps font partie d’un groupe victimes de noyade, le dimanche, 31 juillet 2017 qui avait coûté la vie à trois personnes dont le corps de l’un d’entre eux avait été retrouvé auparavant.

Pour la petite histoire, Mamadouba Soumah, 35 ans cultivateur, Mamadouba Bangoura 10 ans et Djibril Sylla 13 ans, tous deux élèves sont morts des suites de noyade. Cela s’est passé quand Mamadouba Soumah avait sollicité l’assistance de quatre jeunes du village pour le désherbage de son champ de riz, situé sur une rive d’un bras de mer, non loin du village.

Ce jour, ils s’embarquent tous à bord d’une pirogue ; et, au beau milieu de la mer, des vagues secouent la pirogue et elle chavire. C’est le sauve qui peut pour les cinq occupants. Mamadouba Soumah sombre dans l’eau, il meurt noyé et son corps sera repêché le même jour ; les deux autres connaissent le même sort, sans que leurs corps ne soient retrouvés. Par contre, Zakaria Bangoura et Ibrahima Sory Bangoura, tous élèves, seront sauvés par le père de l’une des victimes, à l’aide d’une longue perche.

