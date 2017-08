Le compte de Monsieur Kerfalla Camara (KPC), PDG du Groupe Guicopres, a été piraté. La nouvelle a été donnée par la Direction des systèmes informatiques et de la communication de Guicopres qui a fait un communiqué dont voici la teneur…

La Direction du système informatique et la communication du groupe GUICOPRES constate et non sans regret que le compte Facebook du PDG du groupe fait l’objet de piratage. L’usurpateur de l’identité de Monsieur Kerfalla CAMARA (KPC) cherche à arnaquer ses milliers d’amis qu’il enregistre sur sa page.

La Direction du système informatique et de la communication du Groupe GUICOPRES invite chacun et tous à la vigilance et se réserve le droit de saisir les administrateurs de la communauté Facebook pour faire valoir ses droits.

Conakry, le 2 août 2017

La Direction des systèmes informatiques et de la communication

