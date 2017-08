Le mardi 1er août, Son Excellence Monsieur Hisanobu Hasama, Ambassadeur du Japon en République de Guinée, a remis au Docteur Sakoba Keïta, Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), un don d’équipement destiné à 18 Centres de traitement épidémiologiques (CTEpi) en Guinée.

Il s’agit d’un don d’urgence accordé par le Gouvernement du Japon à la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola, à la demande du Gouvernement Guinéen et de l’ANSS. Un premier lot avait déjà été remis en octobre de l’année dernière, pour un équipement rapide de 21 CETEpi. Avec le don d’aujourd’hui, l’ensemble des 39 centres est désormais équipé, grâce à l’appui japonais.

Depuis le début de l’épidémie, le Gouvernement du Japon poursuit sa contribution à la restauration du système de santé guinéen, dont les capacités ont été considérablement érodées par l’épidémie Ebola. Il s’agit donc de compléter l’équipement en tables, chaises, armoires et vaporisateurs des CTEpi, afin de garantir une couverture géographique étendue de la veille épidémiologique sur le territoire guinéen. La surveillance sera ainsi plus fine, et la capacité de réponse à d’éventuelles épidémies sera renforcée.

Ce nouveau don est dans la continuité de l’appui du Japon au rétablissement du système de santé guinéen en cette période post-Ebola, et témoigne de la volonté du Japon d’accompagner la Guinée dans le renforcement de ses capacités sanitaires.

