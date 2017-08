Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des communautés riveraines de ses opérations, la société « Guinea Alumina Corporation » (« GAC ») a initié et financé pour la 2e année consécutive, un programme de formation en informatique en faveur de soixante (60) jeunes (filles et garçons) de Boké, tous issus des zones d’activités du projet ainsi que du corridor Sangarédi, Tanènè, Boké, Kolaboui et Kamsar.

La cérémonie de lancement de ces formations qui permettront aux jeunes diplômés et sans-emplois d’être compétitifs, et de pouvoir saisir les opportunités d’emploi qui nécessitent une connaissance de l’outil informatique a eu lieu le 24 Juillet à Boké et à

Sangarédi, en présence des élus locaux et responsables des centres de formation.

Pendant quatre mois, les apprenants seront initiés aux logiciels Word, Excel, Power Point et à l’utilisation d’internet. La fin de la formation sera couronnée par une remise de certificat aux bénéficiaires.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des recommandations de l’Etude d’Impact Environnementale et sociale de GAC en matière de renforcement des capacités des communautés environnantes à la zone du projet.

Le chef de quartier de Dibia dans la préfecture de Boké s’est exprimé dans ces termes : « il y a quelques jours, nous avons assisté au lancement d’une formation financée par GAC au centre de formation professionnel de Boké. Aujourd’hui, la même société nous convie au lancement d’une autre formation ici à Dibia, toujours en faveur de nos communautés : de Sangarédi à Kamsar. Je pense que cette société est à soutenir et à imiter’’

GAC réitère une fois de plus, sa volonté et sa détermination de contribuer de façon stratégique au développement des communautés locales.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. EGA exploite des fonderies en aluminium a Dubai et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production de EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

