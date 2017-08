La mission du Fonds Monétaire International (FMI) en séjour à Conakry depuis le 31 juillet 2017, dans le cadre des négociations pour la mise en place d’un nouveau Programme de Facilité Elargie de Crédit (FEC), a eu une rencontre avec Madame la Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, ce mercredi, 02 aout 2017, dans la salle de conférence de son Département. Pour la circonstance, elle était accompagnée de ses principaux collaborateurs.

A l’entame des échanges, Madame la Ministre a tout d’abord souhaité la bienvenue à la mission avant de la remercier pour la visite. Elle a ensuite rassuré ses hôtes de sa disponibilité et celle de ses cadres à répondre à leurs préoccupations.

Madame la Cheffe de mission, prenant la parole, a remercié Madame la Ministre pour sa disponibilité et son leadership. Elle a indiqué que les discussions pour la mise en place du Programme de Facilité Elargie de Crédit (FEC) avaient commencé lors de la dernière mission et que la présente leur donne l’occasion pour approfondir les échanges avec Madame la Ministre sur les programmes et réformes relevant des compétences de son département.

En réponse, Madame la Ministre a rappelé l’élaboration du Plan National de Développement Economique et Social, cadre unique d’intervention des Partenaires Techniques et Financiers et le processus de son adoption. Elle a cité les quatre piliers sur lesquels repose ce Plan avant de souligner le rôle joué par les Partenaires Techniques et Financiers dans son élaboration.

Evoquant la préparation de la Réunion du Groupe Consultatif, elle a parlé du recrutement d’un Cabinet de communication (Havas) pour accompagner le Département, du rôle qui est joué par Rothschild, et des avancées déjà enregistrées avec le PNUD dans l’impression des documents.

Poursuivant son intervention, Madame la Ministre a aussi parlé du Programme National d’Investissement (PNI) en cours d’élaboration et des critères de choix des projets. Elle a indiqué qu’un atelier sera organisé dans les prochains jours, pour la mise en cohérence de ce programme et le PNDES.

Madame la Ministre et la Cheffe de mission ont également échangé sur d’autres questions notamment le renforcement du système statistique national et des capacités des administrations en général. Concernant la Statistique, Monsieur le Directeur National de l’Institut a donné des informations sur l’état d’avancement de l’enquête de pauvreté qui bénéficie de l’appui de la Banque Mondiale. Il a ensuite remercié le FMI pour l’appui apporté à l’Institut pour l’élaboration des Comptes nationaux avant de solliciter la poursuite de cet appui par AFRITAC.

Madame la Ministre a en outre demandé à la mission de poursuivre les discussions avec les services techniques de son département tout en exprimant l’espoir qu’à la fin des travaux une synthèse de ces discussions pourraient être faite à travers une nouvelle rencontre des deux parties.

La rencontre a pris fin par la remise à la Cheffe de Mission par Madame la Ministre d’un lot de publications de l’Institut National de la Statistique.

