Les cadres du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont en conclave de 48 heures à partir de ce vendredi à Conakry. Cette rencontre qui se veut participative et inclusive se donne pour ambition de qualifier l’enseignement supérieur en Guinée.

Le ministre Yéro Baldé a profité de la rencontre pour se prononcer sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants et chercheurs qui, selon lui, est indispensable pour valoriser et rendre plus attractif le système d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Et pour joindre l’utile à l’agréable, il a annoncé l’augmentation des primes des enseignants passant ainsi de 30 mille GNF à 6 millions fg pour les maîtres assistants ; de 40 mille GNF à 8 millions GNF pour les maîtres de conférence ; et de 50 mille GNF à 10 millions GNF pour les professeurs.

Abdou Lory Sylla pour guinee7.com

Commentaires

commentaires