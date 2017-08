Conakry, le 4 Août 2017 – Article1 : il est accordé aux titulaires des emplois de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique des primes de fonction mensuelle par grade académique ainsi qu’il suit :

MAITRES-AISSISTANTS/CHARGES DE RECHERCHE…………………… 6 000 000FG

MAITRES DE CONFERENCESS/MAITRES DE RCHERCHE …………….. 8 000 000FG

PROFESSEURS/DIRECTEURS DE RECHERCHE……………….………….10 000 000FG

Article2 : Les montants des primes de rendements sur les publications reconnues aux titulaires des emplois de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont fixé à :

Deux millions cinq cent mille francs guinéens (2 500 000 FG) par article publié dans une revue de la spécialité à diffusion internationale avec comité de lecture.

Un million cinq cent mille francs guinéens (1 500 000 FG) par article publié dans une revue scientifique guinéenne avec comité de lecture.

Article 3 : les indemnités des heures supplémentaires et des vacations qui ne seront payées qu’après avoir effectivement réalisée, sont règlementé pour les grades académiques ci-dessous et par heure comme suit :

ASSISTANTS/ATTACHE DE RECHERCHE/VACCATAIRES …………….. 75 000 FG ;

Autres grades : ………………………………………………………….… 125 000 FG ;

Le volume hebdomadaire des heures supplémentaires dans les institutions d’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ne peut excéder six (6) heures par enseignant-chercheur ou chercheur.

Article 4 : les horaires pour les missions d’enseignement sont fixés à trois millions de francs guinéens (3 000 000 FG) par mission pour une mission de vingt (20) jours.

Article 5 : les primes d’encadrement et soutenance sont payées par mémoire de master et thèse de doctorat effectivement soutenue. Elles sont fixées comme suit

Prime d’encadrement de master reconnu aux maitres-assistants/chargé de recherche, maitres de conférences/maitres de recherche et professeur/directeur de recherche : cinq millions de francs guinéens (5 000 000 FG) par mémoire de master soutenu.

Prime d’encadrement de doctorat reconnue aux maitres de conférence/maitre de recherche et professeurs/directeurs de recherche : quinze millions de francs guinéens (15 000 000 FG) par thèse de doctorat soutenue.

Prime de soutenance par membre de jury.

Deux millions de francs guinéens (2 000 000 FG) pour le doctorat ;

Un million de francs guinéens pour le master.

Article 6 : le ministre de l’enseignement supérieur et de recherche et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ceux qui lui concernent de l’application correcte du présent arrêté conjoint.

Article 7 : la dépense est imputable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercice 2018.

Article 8 : le présent arrêté conjoint qui prend effet à compter de s date de signature et qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la république.

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Abdoulaye Yero BALDE

LE MINISTRE L’ECONOMIES ET DES FINANCES

Malado KABA

Commentaires

commentaires