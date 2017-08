La crise de leadership qui mine l’organe de gestion des élections en Guinée (C.E.N.I), inquiète les politiques. Ce samedi 5 août, le parti au pouvoir par la voix de son secrétaire général de la jeunesse, N’Bany Sangaré a formulé un plaidoyer auprès de l’ensemble des commissaires de la C.E.N.I en les invitant à l’entente. C’était lors de l’assemblée générale hebdomadaire du Rpg-arc-en-ciel, tenue à son siège de l’Aéroport.

‘’Aujourd’hui quand le Rpg apprend qu’il y a une crise qui a éclaté au sein de cette institution, cela devient une préoccupation majeure pour le parti en général. Parce que le Rpg arc-en-ciel est maintenant prêt à aller aux élections le plus rapidement possible. Toutes les conditions sont réunies à notre niveau pour que le Rpg arc-en-ciel participe aux élections communales et communautaires. C’est pour cette raison que le parti invite les commissaires de la C.E.N.I à se mettre au-dessus les guerres de leadership qui minent cette institution ‘’, a lancé N’Bany Sangaré.

Jusque-là aucune date n’est fixée par la commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections communales et communautaires. ‘’Les élections vont être en retard. Nous on n’a pas besoin de ça. C’est pour cette raison que le Rpg arc-en-ciel lance un appel pressant aux commissaires de la C.E.N.I à se mettre au travail pour que les élections soient vites organisées conformément à la volonté du chef de l’Etat, et que le peuple de Guinée soit invité à aller aux urnes. Donc c’est une préoccupation pour notre parti qui est obligé de lancer cet appel avec un cri de cœur. Et les commissaires doivent entendre cet appel pour que nous allions aux élections rapidement’’, a-t-il indiqué.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

