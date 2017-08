Les manifestations de rue organisées par l’opposition dite républicaine agacent un responsable du parti au pouvoir. Ce samedi 5 août, au cours de l’assemblée générale du Rpg arc-en-ciel, Sékou Souapé Kourouma, a indiqué que son parti ‘‘est imperturbable. Si les gens pensent qu’ils peuvent pagailler, c’est leur droit mais ils n’ont pas droit de casser ou créer des problèmes dans ce pays. En Guinée, personne ne peut effrayer son prochain. Les menaces ne nous disent absolument rien, mais les moments à venir nous allons apporter les réponses très appropriées à ceux qui provoquent la pagaille dans ce pays’’, a-t-il menacé.

Droit dans ses bottes, Sékou Souapé poursuit : ‘‘On n’a pas reculé hier c’est aujourd’hui nous allons reculer ? La Guinée est régie par des lois. Ces lois doivent être respectées par ceux qui sont au pouvoir et ceux qui se réclament de l’opposition. Le seul juge dans ce pays, c’est le peuple. Nous, on ne parle pas beaucoup pour raconter les histoires. Mais quand il s’agit d’agir au moment opportun, nous allons agir et vous verrez ce qui vas se passer.’’

Et de souligner que le Rpg arc-en-ciel ‘‘n’est pas du tout ébranlé. Ceux qu’ils veulent marcher, qu’ils continuent de marcher. Nous même on a marché avant, les premières marches qui ont enclenché la démocratie dans ce pays, c’est nous qui les avons organisées à Conakry’’, rappelle-t-il.

Avant d’ajouter qu’‘‘aujourd’hui, ceux qui se disent opposants, si c’était dans un pays normal on n’aurait même pas les accepter comme un chef de quartier parce qu’ils trainent trop de casseroles. Le président (Alpha Condé) a été démocrate depuis toujours. Ce n’est pas aujourd’hui qu’il va embrasser une carrière de dictature’’, a relevé Sékou Souapé.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

