Dr. Mamadou Dindé Diallo, Maître-assistant en Histoire Contemporaine de l’Afrique, Vice-Doyen chargé des études à la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Kindia ; enseignant-Chercheur, est chargé des cours d’histoire de Guinée et Méthodologie de Recherche en Histoire. Nous lui avons demandé de réagir à l’augmentation significative des primes des enseignants-chercheurs du supérieur.

‘‘Ma première réaction est de dire merci au Président de la République, le Pr. Alpha Condé et au Ministre Abdoulaye Yéro Baldé pour avoir pensé à améliorer les conditions de vie des Enseignants-Chercheurs. C’est une décision inédite depuis l’indépendance. Aucun des régimes successifs de 1958 à nos jours n’avait reconnu le mérite des enseignants de cette façon. Aucun régime n’avait donné autant de valeur à cette fonction d’enseignant que ce régime du Pr. Alpha Condé. Avec cette nouvelle situation, finit l’adage qui dit qu’‘‘on vient à l’enseignement lorsqu’on a tout perdu’’. Désormais, on fera la place aux meilleurs. La compétition deviendra rude pour accéder au métier d’enseignant. Et au niveau des enseignants du supérieur déjà en activité, cette mesure encouragera tout le monde à se former pour obtenir les diplômes et grades requis. De même, avec cette mesure, ce sera la culture de l’excellence au profit de nos étudiants et de notre pays. Tant vaut l’école, tant vaut la nation, disait un penseur. Je peux donc dire que cette courageuse décision est le premier pas dans la marche vers la Guinée émergente. En effet, tous les cerveaux guinéens de l’intérieur et de la diaspora se mettront désormais et résolument à la disposition du pays. Merci Yéro et à son cabinet pour cette clairvoyance et ce courage’’, a commenté le docteur Diallo.

Pour rappel, le ministre Abdoulaye Yéro Baldé, a annoncé l’augmentation des primes des enseignants passant de 30 mille GNF à 6 millions fg pour les maîtres assistants ; de 40 mille GNF à 8 millions GNF pour les maîtres de conférence ; et de 50 mille GNF à 10 millions GNF pour les professeurs, entre autres.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

