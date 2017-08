Venu s’enquérir du fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui abrite en son sein un centre hospitalier, l’ambassadeur de l’Allemagne en Guinée, Matthias Veltin, accompagné de deux de ses collaborateurs, a été reçu mercredi 8 Août par Malick Sankhon, directeur général de ladite institution.

Après avoir sillonné le centre de diagnostic de la CNSS, Matthias Veltin, ambassadeur de l’Allemagne en Guinée, a fait comprendre au terme de la visite qu’« un ambassadeur ne doit pas seulement s’occuper de relations politiques, mais aussi de relations avec toutes les institutions qui sont intéressantes, importantes pour le développement de ce pays. Je sais que la question de la sécurité sociale est très importante pour les Guinéens. Et c’est pour cela je suis venu ici pour me renseigner sur le développement de ce secteur en Guinée », a-t-il dit en substance.

Pour Malick Sankhon, le directeur général, c’est évident d’expliquer aux employeurs comment se fait la gestion des ressources financières allouées au fonctionnement de la CNSS. Puisque l’ambassade de l’Allemagne est affiliée à ladite caisse, dit Malick Sankhon, c’est un droit qu’elle ait aussi une idée sur les activités que mène celle-ci. « L’ambassade d’Allemagne aussi fait partie de nos employeurs, et nous ne pouvons pas exiger que les droits sans expliquer les devoirs. Quelles sont les obligations de la Caisse nationale de la sécurité sociale ? Que fait-elle et comment elle utilise les moyens qu’elle a à sa disposition ? Nous devons rendre compte à ses employeurs », a-t-il expliqué devant son hôte

Précisant l’objectif de cette visite du diplomate allemand, le patron de la CNSS ajoute : « Aujourd’hui, il est venu pour s’enquérir réellement de l’état de fonctionnement, des réalisations qui sont faites et des perspectives qui sont dégagées. Alors, je pense que Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur est reparti très satisfait ».

Profitant de l’occasion, Malick Sankhon salue sa gestion, en affirmant : « Malgré tout ce qu’on peut dire, nous pouvons vous rassurer qu’il y a une très grande transparence à la Caisse nationale de sécurité sociale »

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

