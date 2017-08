Parallèlement au Programme Première Chance (PPC), lancé depuis Avril 2014 et le Projet BoCEJ dans sa composante 2, le Directeur Général de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’emploi Sekouba Mara a procédé ce mardi au lancement de la formation sur les Techniques de Recherche d’Emploi et en Développement Personnel en faveur de 240 demandeurs d’emploi.

C’est le cabinet Link qui a été retenu pour cette formation de 6 jours avec trois groupes pédagogiques de 80 chacun. Cette énième formation du genre, organisée par l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi prouve l’attachement de l’AGUIPE aux demandeurs d’emploi, l’une des priorités de l’institution.

Cette formation traduit notamment la volonté de l’AGUIPE à veiller au renforcement des capacités des demandeurs inscrits sur son site afin de permettre à ces derniers d’affronter le marché de l’emploi.

C’est dans ce dessein que Sekouba Mara s’est félicité de la tenue de cette formation dont les sujets abordés sont d’une importance capitale pour les demandeurs d’emploi. Par ailleurs, il les a invités à plus de courage et d’assiduité durant ces six jours de formation.

Avant de déclarer ouverte ladite formation, le Directeur Général de l’AGUIPE a souhaité bonne chance à tous les participants pour les prochaines échéances.

Source : Cellule de Com du Gouvernement

