La ministre Sanaba Kaba de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance a présidé ce mercredi 09 août 2017 la célébration de la journée nationale de la femme Sud africaine placée sous le thème de l’entrepreneuriat féminin, en compagnie de McGloria M Mdingi Ambassadeur de l’Afrique du Sud en Guinée et du Président de la délégation spéciale de Dubréka.

En effet, cette journée commémore la manifestation nationale des femmes qui a eu lieu le 09 août 1956 pour protester contre la loi obligeant les non-blancs à porter un document prouvant qu’ils avaient la permission d’être dans une zone réservée pour les blancs. Les célébrations de cette journée mettent en évidence le rôle des femmes dans l’émancipation des peuples noirs et de la société, ainsi que les opportunités disponibles pour les générations futures de contribuer de façon significative à la société Sud-africaine.

Pour marquer la célébration de cette journée en Guinée, la Jeune Chambre Internationale Dubréka racine en collaboration avec le ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance avec l’appui financier de la représentation sud africaine dans le pays a organisé une formation à l’intention d’une cinquantaine de femmes en entrepreneuriat.

Sanaba Kaba Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance œuvrant au quotidien pour la participation et le renforcement des femmes au sein des différentes activités entrepreneuriales, se penche sur le développement de certaines politiques pour accroître la part des femmes guinéennes qui se lancent dans l’entrepreneuriat. Elle entend récolter des indicateurs statistiques relatifs à l’entrepreneuriat des femmes, afin de comprendre les motivations et l’ambition des femmes entrepreneures. Cette démarche lui permettra à coup sûr de répertorier les différentes entraves à l’entrepreneuriat féminin en Guinée. —

Pour terminer son allocution, Sanaba Kaba a remercié les organisateurs pour leur engagement et pour leur esprit d’ouverture en faveur des femmes.

Source : Cellule de Com du Gouvernement

