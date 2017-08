La sécurité étant l’une de ses principales priorités, la Société Guinée Alumina Corporation (« GAC »), un acteur majeur du secteur des mines en République de Guinée, a annoncé le 10 Août 2017, la formation de ses employés en matière de santé et sécurité.

Ce sont donc au total 233 employés GAC et employés de ses sous-traitants (hommes et femmes) qui ont activement pris part à des séances de formation théoriques et pratiques, suivant les normes internationales. Ces formations ont eu lieu pendant 6 semaines, sur les trois sites de la société : Conakry, Kamsar et Sangaredi, et ont été dispensées par des organismes de renom, à savoir, pour les techniques de capture de serpents, la formation a été assurée par l’Institut Sud-africain « African Snakebite Institute », qui est l’un des meilleurs du domaine sur le continent africain. Et pour les premiers secours, la formation a été assurée par la Croix Rouge guinéenne.

Le représentant des bénéficiaires s’est confié en ces termes : « Nous sommes heureux et aussi confiants d’avoir été outillés par ces techniques et cette expertise qui nous permettront à coup sûre de contribuer significativement à l’atteinte des objectifs de GAC ».

Ce programme de formation cadre parfaitement avec les objectifs de la société, notamment la promotion d’une culture de durabilité à travers la préservation de la biodiversité (préserver au lieu de tuer les serpents), mais aussi la préservation de la santé et de la sécurité de son personnel.

A cette occasion, le Représentant de la Direction Générale s’est aussi exprimé à ces termes : « Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de notre société en matière de santé et de sécurité, (notamment la politique de « zéro dommage »). Nous cherchons à identifier et contrôler les dangers, et à réduire l’exposition aux risques à des niveaux acceptables ; travaillons pour préserver l’état de santé général et le bien-être de l’ensemble de nos employés, de nos sous-traitants et des communautés riveraines à nos opérations ».

GAC tient à construire un modèle d’entreprise responsable et citoyen afin de contribuer de façon efficace au processus de développement socio-économique de la Guinée.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. EGA exploite des fonderies en aluminium a Dubai et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production de EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

