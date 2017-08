En marge de la célébration, le 12 aout 2017, de la Journée Internationale de la Jeunesse, le Ministère de la Jeunesse organise, dans les 33 préfectures et dans la ville de Conakry, des ateliers d’amendement et de pré-validation des textes juridiques du Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJ-G). Faisant suite aux ateliers régionaux d’appropriation des avant projets de textes juridiques, les présents ateliers visent à favoriser une meilleure compréhension et à recueillir les propositions d’amendements des Statuts, du Règlement Intérieur et des critères d’élection en vue de la mise en place des bureaux de jeunes dans les communes, sous-préfectures, préfectures, régions administratives et au niveau national.

Du 12 aout au 04 septembre 2017, des équipes de cadres du ministère de la jeunesse se rendront dans toutes les préfectures et dans la ville de Conakry et organiseront, avec l’appui des autorités locales, des séances de partage auxquelles prendront part des délégués des communes rurales et urbaines. Ces ateliers sont ouverts à tout jeune de Guinée âgé de 15 à 35 ans, membre d’association de jeunes et souhaitant apporter sa contribution aux débats. Les jeunes intéressés sont priés de prendre contact avec les Directions sous-préfectorales, préfectorales et Inspections Régionales de jeunesse.

Le Ministre de la jeunesse remercie les autorités préfectorales et communales pour les dispositions qu’elles voudront bien faire prendre pour la réussite de ces ateliers.

P. Le Ministre, PO

Le Chef de Cabinet

Marcel Tamba MILLIMOUNO

