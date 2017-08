La structure Wassolon Agency Communication, informe l’ensemble des journalistes et médias invités à l’atelier de formation sur la fiscalité, que ladite activité est reportée aux 18 et 19 août prochain.

Face à ce reporter indépendant de notre volonté, et aux désagréments qu’il vous cause, la Direction Nationale des Impôts et Wassolon Agency Communication, vous présentent leurs sincères excuses.

Toutes les dispositions seront prises pour la tenue effective de cet atelier on ne peut plus porteur pour le renforcement des capacités des journalistes.

Le Directeur Général

Aboubacar Diallo

Commentaires

commentaires