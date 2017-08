Communiqué-C’est avec un sentiment de révolte et d’indignation que j’ai appris l’attentat lâche et terroriste survenu dans la nuit du 13 au 14 août 2017 à Ouagadougou qui a fait une vingtaine de victimes et plusieurs blessés.

La Guinée et l’Union africaine condamnent avec la dernière énergie cet autre attentat qui frappe pour la deuxième fois la capitale burkinabé.

J’adresse mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et ma solidarité aux personnes blessées.

Les pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad et Mauritanie, bénéficieront de tout l’appui de l’Union africaine pour faire face au terrorisme qui porte atteinte aux populations et à l’économie des pays touchés.

Nous demandons à nos partenaires de faire les efforts requis pour que les troupes du G5 soient opérationnelles dans les plus brefs délais notamment en mobilisant les 400 millions USD de financement, les moyens de renseignement ainsi que les appuis logistiques nécessaires. Quant à l’Union africaine, nous allons nous activer pour opérationnaliser la Force Africaine en Attente le plus rapidement possible. La lutte antiterrorisme est notre combat à tous, car nous sommes tous concernés.

J’invite la communauté internationale à apporter sa solidarité et son soutien pour mettre fin définitivement au terrorisme qui sévit en Afrique de l’Ouest.

Professeur Alpha Condé

Président de la République de Guinée

Président de l’Union africaine

