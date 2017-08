A Son Excellence Ernest Bai Koroma, Président de la République de Sierra Léone

Excellence Monsieur le Président et cher frère

C’est avec tristesse et consternation que le Peuple de Guinée, son Gouvernement et moi-même avons appris la douloureuse nouvelle des inondations qui ont eu lieu ce lundi 14 août 2017 à Freetown causant ainsi de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés graves et des dégâts matériels importants.

En ces moments de tristes douleurs, permettez-moi, Excellence Monsieur le Président et cher frère, au nom du Peuple de Guinée, de son Gouvernement et en mon nom propre, de vous adresser mes très sincères condoléances.

Par la même occasion, je vous prie Excellence Monsieur le Président et cher frère de bien vouloir transmettre au Peuple Léonais, à son Gouvernement et singulièrement aux familles éplorées, notre profonde compassion.

Veuillez accepter Excellence Monsieur le président, l’expression de ma profonde compassion.

Professeur Alpha Condé

Président de la République de Guinée

Président de l’Union africaine

Lire pour plus d’infos: Des pluies diluviennes font plus de 300 morts en Sierra Leone

Commentaires

commentaires