Certains responsables de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) dont Alpha Bacar Bah de la Cellule de Communication continuent à distiller dans les médias et quartiers des rumeurs et intoxications contre les Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) et son président Mouctar Diallo.

Nous mettons l’UFDG au défi de prouver leurs « informations » qui en réalité sont des diffamations. Comme ils sont en manque d’inspiration, ils perdent leurs temps en amusant la galerie, malheureusement pour les braves militants de l’UFDG qui se sacrifient pour un vrai changement en Guinée. Des responsables de l’UFDG aident leur incompétent collaborateur, Alpha Condé à faire souffrir les Guinéens en les détournant des vrais problèmes auxquels ils sont confrontés.

Tout le monde sait que NFD et son président sont de vrais opposants contrairement à Monsieur Cellou Dalein Diallo qui rencontre régulièrement Alpha Condé de façons connue et non connue et qui parlent avec lui au téléphone tous les jours et reçoit de l’argent avec lui. C’est pour cela que M. Cellou Dalein a demandé publiquement à ses militants de faire confiance à son collaborateur Alpha Condé après plus de 80 morts à l’occasion des manifestations, beaucoup de biens détruits, des milliards de francs guinéens perdus par les commerçants et beaucoup de jeunes devenus infirmes à vie, simplement pour recevoir 5 milliards de francs guinéens avec Alpha Condé.

Alpha Condé a donné 40 milliards de francs guinéens à M. Cellou Dalein pour les victimes mais aucune victime n’a reçu quelque chose

Selon des informations, Alpha Condé a donné 40 milliards de francs guinéens à M. Cellou Dalein pour les victimes mais aucune victime n’a reçu quelque chose. En plus, le gouvernement voulait indemniser en priorité les commerçants victimes, mais Cellou Dalein s’est précipité pour voir son partenaire Alpha Condé pour lui dire de lui donner à lui d’abord son budget de chef de file de l’opposition. C’est ainsi que M. Cellou a reçu 5 milliards et les commerçants n’ont rien reçu. Toujours selon des informations, M. Cellou est régulièrement financé par Alpha Condé depuis 2011 à travers des intermédiaires.

En 2010, sa rencontre à Ouagadougou avec Alpha Condé était destinée à une négociation pour que Alpha Condé ait le pouvoir et que lui Cellou Dalein qu’il ait 25 millions de dollars US et selon les informations, il avait investi une partie de cet argent au Sénégal. C’est pour cela qu’à l’élection présidentielle de 2010, il avait laissé 4 mois passer entre les deux tours alors que la Constitution parle de 2 semaines. Personne n’avait compris son attitude là, mais lui il savait que c’était une convention entre lui et Alpha Condé. Il fait semblant de s’opposer à Alpha Condé et malheureusement, il a provoqué inutilement beaucoup de morts, de blessés et de pertes matérielles.

Tout le monde sait que M. Cellou Dalein n’a jamais été un vrai opposant comme son passé le prouve

Tout le monde sait que M. Cellou Dalein n’a jamais été un vrai opposant comme son passé le prouve. Il était un proche collaborateur de Sékou Touré, un proche collaborateur de Lansana Conté et actuellement un proche collaborateur (en coulisse) de Alpha Condé.

Et l’une des missions que Alpha a confiée à M. Cellou, c’est de combattre tous les vrais opposants et d’affaiblir l’opposition en la divisant par de subtiles manœuvres. C’est pour cela que des responsables de l’UFDG passent tout leur temps à s’attaquer aux autres partis de l’opposition au lieu d’unir l’opposition pour combattre la malgouvernance instaurée par Alpha Condé.

Les Guinéens ne doivent plus accepter d’être trompés par des leaders qui s’enrichissent sur leurs dos et un président incompétent qui passe tout son temps à voyager et qui ne fait que des escales de court séjour en Guinée.

Ibrahima Kalil Kourouma

Cellule de Communication de NFD

Téléphone : 620695959 ou 656959212

