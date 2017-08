Conakry, 14 août 2017 – C’est avec consternation et une vive émotion que le Gouvernement a appris, l’accident de circulation survenu dans la matinée de ce lundi 14 août 2017 dans le secteur de Labota, sous-préfecture de Mambia, préfecture de Kindia, faisant au moins neuf morts et un blessé, suite à une collision entre un camion remorque et un taxi.

Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident. Le Chef de l’Etat et l’ensemble du Gouvernement présentent leurs condoléances aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement au blessé.

Le Gouvernement appelle à nouveau les transporteurs et les usagers de la route à la prudence.

Le ministre des Travaux publics, le ministre des Transports, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation rappellent aux usagers de la route, notamment les conducteurs de véhicule de nuit comme de jour, au respect scrupuleux des dispositions portant Code de la route et de tout autre texte en vigueur en matière de sécurité routière.

La Cellule de Communication du Gouvernement

Commentaires

commentaires