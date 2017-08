La journée de ce mardi 15 août 2017 a été mis à profit pour continuer les discussions autour des textes fondamentaux du Conseil National des Jeunes de Guinée dans les préfectures de Kindia, Mamou, Faranah, Dubreka et les communes de Conakry.

Après la présentation de ces documents de base, les participants ont été répartis entre les différents groupes de travail en vue d’apporter des amendements texte par texte.

Au terme des échanges, les participants se sont retrouvés en plénière pour valider les différentes propositions faites dans les trois groupes.

Chaque article amendé a été soumis à un vote afin de trouver une décision consensuelle que les jeunes de Guinée vont retenir majoritairement à l’atelier national de validation.

Partout, des instructions ont été données aux responsables des structures déconcentrées du Département de la jeunesse, de veiller sur l’application effective des séances de restitution aux autres jeunes qui n’ont pas pris part à ces ateliers de partages et d’échanges.

Dans la suite des activités qui il faut le rappeler finira le 04 Septembre 2017 pour cette étape d’amendements et de pré-validation, les émissaires du ministère de la jeunesse seront les 16 et 17 Aout 2017 dans les préfectures de Fria, Dalaba, Kissidougou et Kankan.

Notons enfin que ce Conseil va créer une synergie d’actions de la jeunesse Guinéenne autour des idéaux d’unité nationale, de solidarité, de fraternité, de paix et de développement afin de prôner davantage les vertus cardinales de la citoyenneté.

