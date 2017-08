Au terme des 3 mois de candidatures, la 7e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social a enregistré pour la Guinée 64 inscriptions : des projets portant pour la plupart sur la santé, l’éducation, l’agriculture ou encore le E-commerce, qui témoignent tous du dynamisme et potentiel entrepreneurial des guinéens.

Ils sont surtout la preuve de leur souci commun : contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations locales à travers le numérique.

La 1ere étape des évaluations a permis de retenir 10 projets mais aussi identifier le projet : « coup de cœur du public », celui ayant reçu le plus grand nombre de votes des internautes.

Cette dernière démarche visait donner encore plus de chance aux participants de faire partie des lauréats.

Le gagnant de la phase de vote national, « Coup de coeur du public », est le projet : Yenghema.

Les projets retenus à l’issue de leurs lectures par un comité mais aussi en fonction de la complétude sont :

– KARO

– Mayalanyi

– COLIS’MART

– N-Patient

– AgroGuineeLab

– Gordel

– yenghema

– Thierno Mahajou DIALLO

– Betabac

– Kissan Express

Les finalistes présenteront leur projet respectif au jury constitué à cet effet pendant les séances de pitch.

Un enjeu pour eux tous : être l’un des trois lauréats.

Pour rappel, les gagnants seront récompensés au niveau national avec des prix d’une valeur globale de plus de 200 millions GNF et prendront part d’office au Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique et Moyen-Orient auquel participeront tous les gagnants des 17 pays Orange participants.

Les trois gagnants de ce prix Orange seront récompensés lors de la cérémonie des « Africacom » en Afrique du sud dont le 1er prix est de 25.000€ (250.000.000GNF)

Orange Guinée félicite les 10 finalistes et encourage l’ensemble des participants, qui ont tous proposé d’excellents projets.

Les résultats finaux seront proclamés très prochainement.

Commentaires

commentaires