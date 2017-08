Sidya Touré, président de l’UFR, a constaté ce samedi 19 aout, que ‘‘l’adhésion qu’il y a eu ces derniers temps dans notre parti, jusqu’a présent ça ne s’est pas fait. Ils ont commencé à avoir de l’esprit, ceux qui ne voyaient pas commencent à voir. Ceux qui ne comprenaient pas l’attitude de notre parti qui est dans le rassemblement pour permettre à notre pays d’aller de l’avant, aujourd’hui vous allez dans n’importe quelle fédération de la ville de Conakry, ou d’ailleurs la première chose qu’on énonce dans les réunions, ce sont les adhésions massives, Nous continuons à offrir l’alternative d’une Guinée rassemblée“.

Sur la question de ses déplacements, il explique : “je ne savais pas qu’étant haut représentant du chef de l’Etat, mais n’émargeant pas au budget de la République de Guinée, je ne suis ni salarié, je ne détiens pas de budget, donc je suis libre de mes déplacements. Et quand je me déplace, je le fais à mes frais, je ne savais pas qu’à chaque fois que je voyageais, il fallait que j’explique pourquoi je voyage. Je voyage autant que cela me convient, pour des raisons personnelles, non personnelles ou autres. J’ai entendu beaucoup de bruits, soit disant qu’il est couché, mais je ne connais personne qui n’a pas eu mal à la tête à un moment donné, au dos à un moment donné, au pied à un moment donné. Ceux qui souhaitent à ce que cela consiste à ce que tu sois un gars mort, je suis là et je vais bien. “

Sur la question de son appartenance ou pas à l’opposition guinéenne, il déclare “ le fait est que quand vous ne partagez pas la totalité des visions avec un gouvernement, vous pouvez vous considérer comme n’étant pas en phase totale avec ce gouvernement. Je ne peux pas dire que je suis en phase totale avec le gouvernement actuel, mais le fait de collaborer avec le président de la République. Je vous l’ai expliqué en disant, laissons le président faire son mandat et à le terminer, aidons-le à le faire au mieux qu’on peut, c’est ce rôle que je joue mais cela n’enlève pas le fait qu’en tant que leader politique, je porte mes propres ambitions et les ambitions de mon parti. Nous allons aux élections communales, s’il y a des partis avec lesquels nous négocions pour y aller dans nos communes, si c’est possible nous le ferons et si nous ne le faisons pas nous nous opposerons à ceux qui ne seront pas avec nous. Arrêtons de raccourcir les choses, personne ne détient ici le fait que vous représentez ceci ou cela. Ça n’a pas de sens. Quand les grands problèmes du pays se posent notamment l’élection présidentielle de 2020, vous verrez qui va gagner. Pour l’instant c’est un débat stérile de vouloir croire qu’on représente l’opposition, quand on vient de découvrir ça on en parle avec beaucoup de mots, mais en réalité nous sommes tous dans une position ou vous êtes critiques à un moment donné et pas à un autre. Je suis haut représentant je considère encore que ma position est plus défendable, Je ne suis ni salarié ni dépositaire d’aucun budget public, je peux parler plus haut que certaines personnes“.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

