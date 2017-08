Des progrès notables dans les discussions des politiques économiques et des réformes qui pourraient être appuyées par un nouvel accord avec le FMI.

La croissance réelle est attendue à 6,7% en 2017 soutenue par une activité dynamique dans le secteur minier et de la construction et une bonne production agricole.

L’inflation moyenne resterait modérée à 8,5 % en 2017.

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Giorgia Albertin a séjourné à Conakry du 31 juillet à l’afin d’entamer les négociations d’un nouveau programme qui pourrait être soutenu par le FMI à travers la Facilité Élargie de Crédit (FEC).

À la fin des discussions, Mme Albertin a fait la déclaration suivante :

« Les autorités guinéennes et la mission du FMI ont fait des progrès notables dans les discussions des politiques économiques et des réformes qui pourraient être appuyées par un nouvel accord avec le FMI et qui soutiendraient le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) de la Guinée pour la période 2016–20. Le plan vise à générer une croissance plus élevée et partagée et réduire davantage la pauvreté ».

« Le programme de politiques économiques et des réformes des autorités guinéennes viserait à renforcer la résilience macroéconomique, accroître davantage les investissements en infrastructure pour générer une croissance plus élevée et diversifier l’économie tout en préservant la viabilité de la dette, renforcer les programmes sociaux permettant de réduire la pauvreté et favoriser l’inclusion, améliorer la gouvernance et le climat des affaires afin de soutenir le développement du secteur privé ».

« Les exportations de bauxite et d’or s’accroitraient davantage en 2017 et les importations resteraient soutenues suite aux projets d’augmentation de capacité de production dans le secteur minier et les investissements en infrastructures ».

« Les efforts de mobilisation des recettes et de maîtrise des dépenses courantes et une

plus-value des recettes minières ont permis d’atteindre un excèdent budgétaire de base de 0.9 pour cent du PIB à fin juin 2017 ».

La mission a rencontré le Premier Ministre, M. Mamady Youla, la Commission Économique et Financière de l’Assemblée Nationale, le Ministre de l’Économie et des Finances, Mme Malado Kaba, le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, M. Lounceny Nabé, le Ministre du Budget, M. Mohamed Doumbouya, le Ministre du Plan et de la Coopération et de la Planification, Mme Kanny Diallo et d’autres membres du gouvernement, les ministres conseillers du Président de la République et d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement. La mission a également rencontré les partenaires internationaux, ainsi que les représentants du secteur privé et de la société civile.

« L’équipe du FMI remercie les autorités pour leur hospitalité et pour les discussions très constructives et productives »

Source : FMI

