Lors de l’assemblée générale ordinaire de son parti, ce samedi 19 aout, Sidya Touré, président de l’UFR, a déclaré que “nous ne sommes pas dans les querelles personnelles, tel a pris de l’argent, tel est marié ou n’est pas marié. Cela n’a aucune importance pour moi, nous n’avons vu personne en Guinée que nous allons nous mettre à insulter. C’est rien ça. Il y a trop de paroles, mais laissez la parole à ce qui parlent, parce que nous avons du travail, et c’est celui de développer la Guinée. Même si nous nous sommes rapprochés avec le RPG, ce n’est pas une fusion. Si nous devons faire quelque chose ensemble, nous en discutons et si nous tombons d’accord, on le fait et au cas contraire on le laisse’’.

Une altercation entre des membres de son parti et ceux de Kassory a défrayé la chronique il n’y a pas longtemps. Mais Sidya lui, dit ne pas être ‘‘dans ce genre de débat. Au moment où on m’a parlé de ça, j’étais à Washington. Je ne crois pas que mon parti est en concurrence avec quelque parti que ce soit en Guinée, nous travaillons dans le cadre de notre programme, si les enfants se sont écartés ou ont commencé à discuter, je crois que le vice-président a mis fin à tout ça. Donc il n’y a pas de débat, ça n’existe pas, c’est vraiment pas ça le programme de l’UFR“.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires