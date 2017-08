Makanéra Kaké, griot autoproclamé du chef de file de l’opposition, regrette-t-il d’avoir trop vite quitté le navire présidentiel ? Ça tout l’air. Ses anciens collègues débarqués du gouvernement et qui avaient repris le chemin du parti au pouvoir et non l’opposition, ont été ramenés dans le gouvernement. Et Makanéra s’en félicite, chez nos confrères de Mediaguinee, avec des termes qui cachent mal ses regrets. C’est comme s’il plaidait sa propre cause. Extraits.

‘‘Je crois que c’est l’une des rares décisions du président de la république que je félicite et que je salue. Aujourd’hui, en faisant un tour sur les réseaux sociaux, je suis déçu parce que je comprends que les gens ne savent même c’est quoi un gouvernement ? C’est qui un ministre ? Malheureusement ce sont les plus mauvais ministres, parce qu’ils ont payé certains individus qui les soutiennent sur les réseaux sociaux qui sont censés être les meilleurs’’

quand vous vous battez avec des gens qui ont cru en toi, qui ont défendu l’idéal et la conviction …

‘‘Aujourd’hui, ajoute-t-il, le fait que le président de la République ait décidé de faire revenir Kourouma (Ministère de la Ville et de l’Aménagement du territoire] et Sow [Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique] est une décision salutaire. Parce qu’aucun ministre de la République ne peut avoir à lui seul un résultat, c’est une équipe gouvernementale qui peut avoir un résultat. Donc quand vous vous battez avec des gens qui ont cru en toi, qui ont défendu l’idéal et la conviction ensemble avec vous, quand vous venez au pouvoir c’est avec ces gens-là (…). Mais malheureusement chez nous, pendant la difficulté, vous êtes au charbon, une fois au pouvoir les médiocres vont venir entourer le président de la république pour dire tel qui est médiocre, tel ne vaut rien. Alors que tout ce qu’ils disent est faux, aucun ministre à lui seul ne peut avoir le résultat’’

Je crois que le président de la république est en train de revenir sur les rails

‘‘ Je crois que le président de la république est en train de revenir sur les rails. Hier, après la conquête du pouvoir, le RPG a été écarté du pouvoir au profit des opportunistes, des gens qui n’ont aucun mérite, qui n’ont aucune compétence tout simplement parce qu’ils ont les moyens pour influencer les gens sur les réseaux sociaux et au niveau de certains médias pour orienter les idées des gens contre certaines personnes. J’ai été choqué pendant des années compte tenu du traitement qu’on a réservé à Sow, à Kourouma et à beaucoup d’autres mérites qui se sont battus et qui ont cru en Alpha Condé ».

En réalité, c’est son (Alpha Condé) pouvoir discrétionnaire de mettre qui il veut et quand il veut

’’En réalité, c’est son (Alpha Condé) pouvoir discrétionnaire de mettre qui il veut et quand il veut. Donc, si Mme Makalé a rendu service au président et le président a estimé qu’il lui faut une autre personne, moi je ne discute pas cela. Mais je réagis simplement parce que quand on dit que Sow a été incapable, il n’a pas de mérite, il n’a posé aucun acte, je vois que c’est injuste. Et ceux qui disent qu’il est incompétent, qu’il ne connaît rien, ils ne connaissent même pas sa lettre de mission, le budget qu’on lui a alloué et la marge de manœuvre dans l’exécution de ce budget-là’’.

Abdou Lory Sylla pour guinee7.com

