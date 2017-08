C’est un secret de polichinelle, l’unité nationale en Guinée est fragilisée par les acteurs politiques depuis belle lurette. Et si finalement la solution à ce problème indispensable au développement de notre pays était tout trouvée ?

La réaction unanime de la population guinéenne après le limogeage de l’ex ministre du sport, surtout de la jeunesse soucieuse de l’avenir et décidée à prendre son envol, dénote que les guinéens peuvent s’accorder leurs violons autour de l’essentiel : l’avenir du pays.

Les hommes politiques ont réussi ces dernières, il faut bien l’avouer, à entretenir la culture du repli communautaire et à jouer sur les fibres sensibles qui sont celles de l’identité régionale et ethnique. Ce qui a contribué à fracturer le pays et à mettre le tissu social en lambeau. ‘’Mais ce qui unit les guinéens est plus fort que ce qui les divise’’.

Un seul être à montré que l’union tant souhaitée de la nation était bien possible : Siaka Barry.

Il faut bien reconnaître que l’homme a bien des qualités qui ne peuvent que forger l’admiration et le respect. L’amour de la patrie, la culture de la discrétion, du bon travail, la compétence et l’humilité sont autant de qualités que ce quadragénaire a construit tout au long de son parcours. En plus de ces atouts, il a l’avantage d’être jeune, proche et ouvert à la jeunesse.

Et si l’héritier du PRAC était bien lui ?

Depuis un moment maintenant, des hommes sans vergognes qui n’ont, en effet, qu’un un seul objectif : prolonger leur juteuse entreprise de corruption, ne cessent de pousser et de crier pour un 3e mandant mettant à mal notre jeune démocratie acquise au prix de multiples sacrifices, et laissant au pays un avenir incertain.

Nul doute que la succession du président actuel sera un test crucial pour la survie de son parti après son départ à l’issue de son mandat. Le parti gagnerait mieux à préparer un jeune compétent à l’image d’un Siaka Barrry pour garder la maison et ainsi affronter le joute électoral de 2020 dans les meilleurs conditions. Ils feraient mieux de mettre aux oubliettes leur projet de 3e mandat et ainsi préparer Siaka Barry pour la présidentielle de 2020.

Sinon, Siaka Barry peut bien lui rêver d’un destin à la Macron. Pourquoi pas, ce sera ainsi une nouvelle génération d’hommes politiques qui émergera en 2020.

La balle est dans son camp, à lui d’en faire bon usage.

Par Naïny BERETE étudiant en Sciences Politiques à l’Université de Nantes

