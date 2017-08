Nous avons rencontré Bantama Sow, nouveau ministre des Sports, de la Culture et du patrimoine historique dans les locaux de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, chez Malick Sankhon. Nous lui avons demandé sa réaction aux commentaires qui ont suivi sa nomination. Sa réponse ci-dessous.

‘‘La première qualité d’un homme c’est de reconnaitre un bienfait à son bienfaiteur. Certains, je ne peux pas nommer quelqu’un, étaient quelque part inconnus du peuple de Guinée. Le Pr Alpha Condé les a sortis du néant pour les mettre au-devant, peut-être pour leur permettre de montrer ce dont ils sont capables. Donc la moindre des choses qu’ils peuvent faire pour le président, c’est de lui reconnaitre ses biens faits. La vie, c’est le haut et le bas. Si le président les a fait monter ; à un moment donné, s’il pense que c’est une autre personne qui peut bien jouer le rôle dans son équipe, il lui fait appel. Comme je l’ai dit hier, un gouvernement c’est comme une équipe de football dont le président est l’entraineur et le premier ministre est le capitaine de l’équipe. Et c’est l’entraineur qui sait à quel moment du match il peut placer Paul ou Pierre’’.

C’est malheureux en Guinéen, on combat les gens qui sont constants

‘‘Donc quand on te met sur le banc de touche, cela ne doit pas te vexer. Moi à un moment donné, j’ai quitté le gouvernement malgré tout ce que je représente pour le Rpg et tout ce que j’ai apporté au président, Pr Alpha Condé avant notre avènement à la magistrature suprême, en 2010. On m’a mis à la touche et je suis resté, mais cela ne m’a pas empêché de me battre. Si aujourd’hui je reviens, on rend à César ce qui appartient à César. N’en déplaise au détracteur, Bantama Sow est constant sur la ligne. C’est malheureux en Guinéen, on combat les gens qui sont constants’’

