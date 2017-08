Comme nous l’annoncions dans une de nos publications, tôt ce lundi 28 août, Bantana Sow s’est exprimé sur son retour aux affaires, en prenant cette fois les rênes du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Quelques temps après, un des vice-présidents de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, principal parti de l’opposition, l’honorable Fodé Oussou Fofana, a contacté la rédaction de www.guinee7.com, pour réagir aux propos de Bantama.

S’il pouvait remplacer tous ceux qui sont compétents dans son gouvernement par des incompétents

‘‘Mon souhait est qu’Alpha Condé continue dans la même lancée : mettre les gens incompétents dans son gouvernement. Et c’est une très bonne chose, on n’est pas là pour lui donner des conseils. S’il pouvait remplacer tous ceux qui sont compétents dans son gouvernement par des incompétents, moi j’allais applaudir. C’est son gouvernement non ? c’est lui qui nomme non ? Il lui reste de toute façon trois ans, et il n’a toujours pas tiré les leçons de l’échec de son premier mandat. J’estime qu’il n’est pas conscient que ce pays est dans le déclin, que tous les indicateurs sont au rouge. Il n’a pas compris que les gens sont dans la misère et dans la précarité, il n’a pas compris qu’il y’a de la gabegie financière, il n’a pas compris qu’il n’y a pas de routes ; il n’a pas compris que l’enseignement est foutu, et il ne lui reste que trois ans. S’il avait essayé de s’entourer par des gens compétents, c’est ce qui allait nous inquiéter, mais des incompétents, c’est bien pour lui’’, dit le député d’entrée de jeu.

on ne peut pas mettre à la tête de la Culture dans un pays quelqu’un qui n’a pas de référence, qui a tout bâclé

Le retour de Bantama Sow aux affaires n’enchante pas l’honorable Fodé Oussou Fofana qui estime qu’‘‘on ne peut pas mettre à la tête de la Culture dans un pays quelqu’un qui n’a pas de référence, qui a tout bâclé. Ça c’est un signal fort pour dire qu’il s’en fiche du développement de notre pays. Parce que le ministère de la Culture est l’un des ministères les plus importants. Ça veut dire que c’est un manque de respect à l’égard des hommes de culture dans ce pays, un manque de respect pour les intellectuels. Parce qu’on ne peut pas prendre quelqu’un qui n’a aucun niveau, qui a une fois géré un ministère avec des résultats médiocres, et le mettre à la tête de la Culture dans un pays ; c’est que tu ne veux pas de résultats’’.

Quand on avait mis Youssou N’Dour à la tête du ministère de la culture au Sénégal

En outre, l’honorable Fodé Oussou, pour illustrer ses explications se rappelle qu’au ‘‘Sénégal, quand on avait mis Youssou N’Dour à la tête du ministère de la Culture, les gens de la Culture et tous les intellectuels sont venus voir Macky Sall (Président du Sénégal, ndlr) pour lui dire qu’avec tout le respect qu’ils ont pour Yousou N’Dour ce n’était pas là sa place. On ne peut pas, dans un pays normal, mettre quelqu’un d’incompétent à la tête de la Culture, qui n’a aucune référence. Mais c’est son gouvernement (parlant d’Alpha Condé), c’est son problème’’, poursuit-il.

Entre Siaka Barry et Bantama Sow, c’est la vie et la mort !

Avant de dire ‘‘à ce ministre là (Bantama Sow), qui dit qu’Alpha est l’entraineur et son premier ministre, le capitaine, que dans l’histoire de la Guinée, c’est le plus mauvais entraineur et le plus mauvais capitaine. Mamady Youla est considéré comme le plus mauvais premier ministre qu’on a connu dans ce pays, Alpha Condé, c’est le plus mauvais président de la République qu’on n’a jamais connu aussi. Entre Siaka Barry et Bantama Sow, c’est la vie et la mort. J’insiste pour dire que les cadres qui sont au ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, s’ils acceptent d’être sous tutelle de Bantama Sow, je saurai qu’il n’y a plus de morale dans ce pays. Moi Fodé Oussou, si j’étais à ce ministère, on nomme un gars comme Bantama qui n’apportera rien, je refuserais de m’associer à son échec. Il y a des postes de responsabilités pourquoi ? C’est pour avoir un résultat. Pour avoir un résultat dans un département, il faudrait bien que le chef de département ait une vision, un programme. Et si le chef n’a pas ceci, on aura quoi comme résultats ? A moins qu’on ait envie seulement d’occuper un poste’’.

Bantama n’est bon que pour animer les assemblées hebdomadaires du RPG

‘‘Dans le pays de Thierno Monenembo, Tamsir Niane, etc., le ministre de la Culture se nomme Bantama Sow. Un homme qui, je suis sûr, ne peut même pas définir la Culture’’, se moque le député qui estime par ailleurs que ‘‘Williams Sassine est aujourd’hui débout dans sa tombe’’ ! Et d’un coup, il hausse le ton : ‘‘Comment peut-on nommer quelqu’un qui a giflé Titi (ancien footballeur et ministre, NDLR) dans son bureau peut être nommé comme ministre des Sports ? Bantama n’est bon que pour animer les assemblées hebdomadaires du RPG’’

Le moins qu’on puisse dire est que le retour aux affaires de Bantama Sow a du mal à passer chez Fodé Oussou.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

