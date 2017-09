Conakry- Une Cellule de crise a été mise en place au siège de la Préfecture Maritime de la République de Guinée, suite à la catastrophe écologique survenue, dimanche, 13 août 2017, à Freetown en République de Sierra Leone, faisant des centaines de morts, des disparues et des dégâts matériels importants, a-t-on appris à Conakry de source informée.

Créée sur initiative du président de la République de Guinée, Pr Alpha Condé, cette Cellule est pilotée par la Préfecture Maritime, en partenariat avec la Direction Nationale de la Protection Civile (DNPC), la Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR), la Croix Rouge Guinéenne (CRG), ainsi que tous les acteurs du monde maritime guinéen, des ministères et organismes dotés d’attribution et participants à l’action de l’Etat en mer, a-t-on indiqué.

A date, une vingtaine de corps humains sans vie, flottant et entrainés par les courants marins de surface, ont été retrouvés sur les côtes guinéennes en provenance du lieu de drame.

«Les corps étant dans un état de dégradation très poussé et en raison du droit coutumier, qui dit : en cas de noyade ou de découverte d’un corps humain sans vie, dans l’eau, ledit corps est aussitôt enterré dans le respect de la dignité humaine, en bordure de l’eau», a-t-on mentionné.

Selon la même source, «en prévision de tout risque sanitaire majeur sur les côtes maritimes guinéennes, la Préfecture Maritime a invité, par courrier, la Direction Nationale de la Sécurité Sanitaire (DNSS) à rejoindre la Cellule de crise, et à procéder, dans les plus brefs délais, à la désinfection des lieux où les corps ont été retrouvés. Dans la mesure du possible, cette opération de désinfection pourra s’étendre sur l’ensemble du littoral».

La Cellule de crise a invité les uns et les autres de signaler les corps retrouvés sur les côtes le plus tôt que possible. Ainsi, un numéro vert gratuit, le 19, tous opérateurs confondus, est mis à disposition par la Préfecture Maritime et hébergé au niveau de son Centre Opérationnel Maritime (COM), fonctionnant 24/24 heures.

Avec AGP

