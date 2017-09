Conakry, le 8 Septembre 2017 – Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique informe les parents d’élèves et les bacheliers de cette année et ceux non orientés des deux années précédentes de l’ouverture de la plateforme d’orientation en ligne GUPOL session 2017, du lundi 11 au 21 septembre 2017.

A cet effet, le Ministère lance un appel à tous les candidats concernés à se connecter sur le site gupol.gov.gn afin de formuler leurs intentions de choix. Chaque candidat, pour être orienté, doit formuler au moins 5 et au plus 15 choix de programmes de formation proposés par les différentes Institutions d’Enseignement supérieur publiques ainsi que les établissements d’Enseignement technique et de Formation professionnelle de type B. Pour optimiser vos chances d’être orienté, faites vos choix en tenant compte de votre moyenne au Baccalauréat. Les candidats ont la possibilité de modifier leurs choix ainsi que l’ordre de préférence de ces choix jusqu’à la date limite indiquée sur la plateforme.

Les frais d’orientation sont fixés à trente mille francs guinéens (30 000 FG) et le moyen de payement est exclusivement électronique via ORANGE MONEY ou MTN MOBILE MONEY. Le Ministère rappelle qu’il est obligatoire d’utiliser un numéro de téléphone personnel et un compte E-mail pour la création de votre compte GUPOL. Un Centre d’appel est ouvert à cet effet pour vous accompagner en cas de difficultés. Vous pouvez les joindre sur les numéros de téléphones suivants : 627 50 90 98 ou 661 73 43 71 Ces numéros se trouvent également sur la plateforme GUPOL. Les Directeurs Communaux, Directeurs Préfectoraux et Inspecteurs Régionaux de l’Education sont priés chacun en ce qui le concerne, de faire une large diffusion du présent communiqué.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement

Commentaires

commentaires