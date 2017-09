Un hélicoptère de l’armée guinéenne a survolé le domicile de Cellou Dalein Diallo, chef de file de l’opposition guinéenne, ce samedi. L’annonce a été faite par Fodé Oussou, vice-président de l’UFDG, lors de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG).

« De 9h 40′ à 9h 55 mn, de façon lâche, un hélicoptère de l’armée guinéenne était en train de survoler le domicile du chef de file de l’opposition. On a vu des gens qui prenaient des photos. C’est une façon de vouloir intimider l’UFDG. Mais personne ne peut intimider l’UFDG », martèle Fodé Oussou avant d’annoncer que ‘‘la direction nationale du parti va se lever immédiatement et nous allons demander des explications au gouvernement de M. Alpha Condé, par rapport à ce comportement d’un autre âge. On ne peut pas faire ça dans un pays normal ».

Pourquoi cet hélico a survolé le domicile du chef de file de l’opposition ? ‘‘l’hélicoptère n’a pas survolé que le domicile de M. Cellou Dalein Diallo. C’est toutes les corniches, toute la ville de Conakry. C’est pour faire la cartographie aérienne de la ville, prendre des images. Tout ça se fait dans le cadre de l’aménagement, de l’assainissement de la ville de Conakry’’, répond un membre du gouvernement que nous avons contacté.

Bhoye Barry et Aziz Sylla pour guinee7.com

