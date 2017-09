Une importante somme de devises étrangères aurait été piquée de la chambre du président Alpha Condé. De l’intox, nous dit un proche du président que nous avons joint pour recouper l’info. ‘‘J’ai reçu assez d’appels à propos. Je vous dis tout de suite que ce n’est pas vrai. On me dit que l’argent a été pris dans la mallette du président en son absence. C’est incohérent. Il voyage toujours avec sa mallette. En plus il parait que les caméras de surveillance ont été désactivées avant le vol. on peut quand même voir ceux qui désactivent les caméras parce qu’elles sont partout ! C’est de l’intox ! je ne sais pour quelle raison ? c’est pas sérieux’’, s’indigne notre interlocuteur.

Sur les réseaux sociaux, cette affaire de vol, depuis le matin, a ravi la vedette à l’accord portant sur 20 milliards de dollars entre la Guinée et la Chine. C’est peut-être fait pour ça, estime le proche du président Condé. ‘‘Chaque fois que nous marquons des points, les gens sortent des comédies pour distraire’’, accuse-t-il.

Abdou Lory Sylla pour guinee7.com

