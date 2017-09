L’accord sino-guinéen portant sur 20 milliards de dollars fait jaser en Guinée. Si certains estiment que c’est une aubaine pour la Guinée de sortir enfin de sa pauvreté devenue endémique, d’autres par contre estiment que par cet accord, Alpha Condé a ‘‘vendu la Guinée à la Chine à vil prix’’.

C’est apparemment pour répondre à cette accusation que le président guinéen, accompagné de membres de gouvernements, a tenu, ce samedi 16 septembre, à Sekhouroureya, une conférence de presse.

Pour le président Condé, il y a d’abord à préciser que la Chine n’a pas l’exclusivité de l’exploitation de nos mines. Il en a pour preuves, la CBG (Américains), Rusal (Russes), Gac (Emirats Arabes Unis), AMR (France), Alufer (Angleterre), Ashapura (Inde), etc. La différence entre ces deals et l’accord-cadre avec la Chine, réside en ce qu’avec celui-ci, les royalties payées à l’Etat servent à rembourser la dette contractée pour construire les infrastructures.

Ce qui dans son entendement met les fonds issus de l’exploitation minière, à l’abri des appétits individuels. ‘‘ce ne sera pas dans les caisses de l’Etat, ce ne sera pas utilisé pour acheter des voitures, ce sera utiliser à bon escient’’, rassure-t-il.

Il précise par ailleurs qu’en ‘‘aucun cas, je ne permettrai que les ressources soient bazardées. Je n’accepterai non plus pas que nos ressources restent sous terre. A quoi bon d’avoir les ressources non exploitées’’, s’interroge-t-il.

De toute façon, il dit ne rien cacher autour de l’accord avec les Chinois. D’ailleurs à propos, ‘‘nous avons régulièrement informé le FMI’’, révèle-t-il.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

