Ils étaient nombreux et très en colère, pour manifester leur ras-le-bol, ce mardi 19 septembre. Plaçant des barricades sur l’autoroute, les jeunes du quartier Matoto, ont bloqué la route empêchant ainsi toute circulation dans cette zone.

Prenant pour excuse les accidents qui surviennent souvent dans leur quartier, Alassane BARRY explique que : « Si vous nous voyez manifester ce matin, c’est parce qu’il y a eu un grave accident ici ; un vendeur était en train de traverser, et il s’est fait renverser par un motard qui quittait du côté du marché Matoto, nous lui avons dit de ramener le corps à l’hôpital qui se trouve à proximité, mais il s’est enfui, nous n’avons pas pu l’arrêter. C’est à cause de ça nous sommes en train de manifester », a-t-il affirmé.

Et Aboubacar Sylla de renchérir: « Nous avons remarqué qu’il y a beaucoup d’accidents sur cette route. J’étais dans le restaurant, quand l’accident a eu lieu. Je suis sorti pour poursuivre le motard jusqu’à la Tannerie, c’est là-bas qu’il m’a échappé, à cause de l’embouteillage. Avec cette manifestation, l’Etat pourra réagir face à notre inquiétude. Car chaque jour, il peut y avoir cinq accidents au moins ; grâce à cette manifestation, la police et les autorités prendrons peut-être leurs responsabilités. »

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

