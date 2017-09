Ousmane Gaoual, la Bad-boy de l’UFDG aurait conseillé à l’UFDG d’arrêter de compter ses morts et de réagir. Les GG ont demandé ce matin à Cellou Dalein Diallo, parton de l’UFDG, de réagir à ces propos. ‘‘C’est vous qui me faites part de cette déclaration de Ousmane Gaoual. Je ne peux pas la commenter. Elle ne correspond pas à la philosophie et aux principes du parti. Si ces propos sont avérés, je lui ferais les remarques dans les formes appropriées à l’intérieur du parti’’, a indiqué Cellou Dalein Diallo.

