L’opposition dite républicaine a organisé sa marche pour protester contre « l’impunité, l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre dans les manifestations ». Du point de départ, la Tannerie, au rond-point de Bambéto, en passant par celui de l’Aéroport Gbessia, les opposants d’Alpha Condé, accompagnés de leurs militants, ont parcouru le trajet en scandant des mots hostiles au régime en place.

« Nous allons montrer à tout le monde qu’Alpha Condé ne fait que tuer les militants. Nous manifestons pour réclamer justice pour nos amis tués car, pour nous, c’est le moyen de réclamer justice pour eux », clamait un manifestant dans la foule.

Le chef de file de l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, dans son intervention, est revenu sur les objectifs de la marche : « Nous avons organisé cette manifestation pour exprimer notre indignation face à l’indifférence de celui-là qui est chargé d’assurer la sécurité et de garantir la justice aux citoyens de notre pays. C’est une situation qu’on ne peut pas comprendre, un gouvernement qui se dit gouvernement de la République, qui reste indifférent à l’assassinat de plusieurs citoyens de manière répétitive, dans des circonstances identiques. »

Pour lui, « Monsieur Alpha Condé n’a aucune légitimité pour nous diriger. S’il est incapable d’être le leader de tous les Guinéens et de faire l’effort de conduire une enquête pour que ceux qui ont été tués en plein exercice de leurs droits reconnus par la constitution, il n’a plus alors la légitimité de nous gouverner. Et il faut qu’on continue, pour lutter contre l’impunité et contre les assassinats de ses innocents citoyens. »

Par ailleurs, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, affirme que la personne qui est morte lors de la manifestation ne faisait partie de la marche. « Je confirme, il y a eu un mort. La victime n’était pas dans la manifestation ; il semble que c’est un employé d’EDG (Electricité de Guinée, ndlr), il était sur sa moto et il a été fauché par un conducteur d’un magbana (muni-bus, ndlr). Tous les deux étaient hors de la manifestation. »

Bhoye Barry pour guinee7.com

