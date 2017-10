Suite à l’arrestation de Soriba Sorel Bangoura, secrétaire fédéral de l’Union des forces démocratiques de Guinée de Matam (UFDG), par la DPJ, Cellou Dalein Diallo, le président du parti, réagit : « C’est injuste ! Lorsqu’on dit ‘’si le président de la République continue de violer la constitution et à refuser d’organiser les élections ; on va faire ceci, cela’’, on ne peut pas arrêter quelqu’un qui exprime ça. Parce qu’on ne peut pas autoriser, encourager le président à violer la constitution. Donc, s’il viole la constitution, il refuse d’organiser les élections, il refuse de respecter les accords, avec les ‘’si‘’, on peut demander son départ. »

Le chef de file de l’opposition guinéenne ne souhaite pas le retour des militaires au pouvoir. Mais selon Cellou Dalein, il faut que le gouvernement reste civil. « Maintenant, les modalités de son départ, je crois que Sorel a dit ‘’on peut même demander à l’armée de prendre le pouvoir pour organiser des élections’’. Nous ne souhaitons pas le retour de l’armée au pouvoir, nous souhaitons que le gouvernement reste civil. Mais il faut que ce gouvernement civil respecte, que le président de la République respecte son serment. Il a prêté deux fois serment sur la même constitution, en jurant de respecter et de faire respecter la constitution. S’il parjure, s’il viole son serment, il est naturel que les citoyens puissent demander son départ. Je pense qu’on ne peut pas interpeller quelqu’un pour ça. »

Pour rappel, au cours d’une AG de l’UFDG, Soriba Sorel Bangoura, secrétaire fédéral de l’UFDG de Matam, affirmait que : « Si nous ne pouvons pas prendre le pouvoir à ce monsieur par les urnes, alors en ce moment, nous demanderons à l’armée de jouer son rôle, parce que, si elle est républicaine, elle peut organiser des élections pour dégager Alpha Condé, parce qu’il ne mérite pas, il n’est pas digne de notre confiance, il n’est pas digne d’être responsable. Que toutes les régions se soulèvent en même temps pour faire quitter ces fascistes. »

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires