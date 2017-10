Au cours d’une récente sortie médiatique, l’ancien ministre de la Communication, Alhousseine Makanéra Kaké, a une nouvelle fois, ouvertement critiqué son ancien mentor, le Pr. Alpha Condé.

Selon Alhousseine Makanéra Kaké, l’actuel président en exercice de l’Union Africaine (UA) a profité des accidents de parcours de la vie : « Quand je vois des gens dire qu’Alpha Condé est un grand politicien, cela me fait rire. Moi, j’ai connu l’homme, j’ai travaillé avec lui depuis 1991. C’est vrai que dans la vie, il y a des accidents de parcours, quelqu’un peut occuper une fonction ou avoir de l’argent qu’il ne devait pas avoir sans un concours extérieur de circonstances, Alpha Condé en a bénéficié. Après le coup Diarra, il (Alpha Condé, ndlr) a profité de ça pour rallier la Haute Guinée à sa cause ; cette Haute Guinée qui pensait qu’elle était orpheline. Mais depuis cette date, la première élection, il était au delà des 20%, deuxième élection, il n’avait pas 20%, troisième élection Cellou Dalein qui venait de créer son parti avait 43% pendant que lui (Alpha Condé ndlr) avait 17%, comment on peut dire qu’il est un grand politicien ? », s’est-il interrogé.

Et de poursuivre : « C’est sûr qu’il a bénéficié d’un concours de circonstances, aujourd’hui il met la puissance publique, l’armée, la sécurité pour remporter les élections. Mais une élection libre entre lui et Cellou Dalein Diallo, c’est Cellou qui remporte. C’est pourquoi, je ne voudrais pas qu’on dise que c’est un grand politicien. Quand on utilise des artifices quelconques pour arriver et se maintenir au pouvoir, moi je pense que c’est celui qui respecte les règles démocratiques qui accorde la liberté à tous les Guinéens de pouvoir choisir librement leur candidat, c’est celui-là un bon politicien et non le contraire ».

Par ailleurs, le griot autoproclamé du chef de file de l’opposition reste pessimiste par rapport à la tenue des élections locales prévues en 2018. « C’est une date qui est annoncée, mais pour le moment, je ne vois rien. Alpha Condé nous a habitués à cela. Depuis son arrivée au pouvoir, je crois c’est la cinquième date, mais la liberté et la démocratie ne sont pas des cadeaux. Ils sauront cette fois-ci que notre détermination est sans faille, rien ne nous fera reculer par rapport à l’obtention de l’application des accords, surtout la répartition des ressources du pays »

Mohamed Kaba Soumah pour Guinee7.com

