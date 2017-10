Bruxelles– La Guinée, par l’intermédiaire du Président Alpha Condé, Président en exercice de l’Union Africaine, vient d’être honorée à Bruxelles. En effet, c’est au cours d’une cérémonie solennelle au Rebranding Africa Forum 2017 que le Chef de l’Etat, représenté pour l’occasion par le Premier Ministre Mamady Youla, a été gratifié pour son engagement historique et son leadership en faveur de notre continent.

Pour le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Mamady Youla, ce prix récompense la vision et le leadership d’un homme qui croit fermement en une Afrique -certes diverse- mais unie et bien décidée à faire entendre sa voix sur les défis et enjeux de notre époque : intégration économique, sécurité, lutte contre la pauvreté, migration, etc.

