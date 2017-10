C’est un communiqué de la présidence qui l’annonce. ‘‘A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Jeune Fille, Aissata Tafsir Camara simulera pendant quelques instants les fonctions de Président de la République, Président en exercice de l’Union Africaine’’, dit le communiqué transmis à notre rédaction.

Cette cérémonie solennelle aura lieu ce mercredi 11 octobre 2017 à partir de 11 heures à la Bleue Zone de Kaloum et ensuite à Sékhoutouréya, précise le communiqué.

Qui est la Fille – Présidente de la République pour la Journée Internationale de la Fille 2017 ?

Nom : Camara Aissata Tafsir

Age : 13 ans

Classe : 8ème année

Ecole : Complexe Scolaire Saint George

Quartier : Hamdallaye Mosquée

Parents :

Père : Dr Mohamed Tafsir Camara, Médecin Traumatologue orthopédiste au CHU Ignace Deen

Mère : Dr Fatoumata Yattara, en Service au Ministère de la Santé.

Aissata Tafsir Camara a été choisie par l’intermédiaire du Commissariat Général de Conakry Capitale Mondiale du Livre pour prendre part à la « Relève des filles » organisée avec l’appui de Plan International et le Ministère de l’Action Sociale Promotion Féminine et de l’Enfance.

Son ambition est de devenir scientifique pour s’investir dans le domaine médical pour faire avancer la recherche sur les maladies incurables, comme le cancer de l’estomac. Elle voudrait aussi être leader dans la défense des droits des femmes en Guinée et en Afrique.

Elle est convaincue du rôle crucial de la jeunesse guinéenne et de la nécessite de l’impliquer dans le développement de son pays.

C’est à l’issue d’un casting sélectif que, Aissata Tafsir Camara, première de sa classe, avec 16.90 de moyenne, a été retenue parmi 32 filles pour jouer le rôle du Président de la République et porter la voix des filles de la Guinée et de l’Afrique.

