L’Alliance des acteurs de la mouvance présidentielle (AMP) a procédé au lancement officiel de son mouvement qui a pour mission de soutenir de façon active, permanente et irréversible le président de la République et son programme de développement .

Pour l’Alliance, la mouvance présidentielle doit s’assurer d’une bonne organisation, d’une meilleure stratégie pour une majorité absolue aux futures consultations électorales.

« Nous sommes tous unanimes d’assister les citoyens à la base, pour monter des projets de développement et d’en assurer la supervision, tout au long de leur exécution, afin de s’aligner derrière le président » déclaré Me Pépé Kolémou, vice-président et porte-parole du mouvement.

Le mouvement compte pour le moment 51 partis politiques, qui ont déjà adhéré à cette alliance, et ont en commun la détermination à travailler en rangs serrés pour soutenir le président de la République dans la mise en œuvre de sa politique et de son programme ; leur point de vue commun pour la promotion de la démocratie et le développement de notre pays ; leur convergence de programmes pour la paix, la quiétude sociale, la bonne gouvernance et le bonheur de la population guinéenne ; leur patriotisme sans faille et l’amitié dont chacun nourrit vis-à-vis de l’autre.

Dr Saliou Bella Diallo, président de l’AMP, nous a expliqué la nécessité de créer cette alliance pour les partis politiques : « Avec cette ère du 21ème siècle, par la concertation, par le dialogue, c’est ce que nous cherchons à convaincre l’opposition de faire alliance et à redynamiser par une nouvelle alliance plus décidée à travailler très étroitement auprès du Pr. Alpha Condé et tout en tendant la main aux autres partis politiques ».

L’AMP invite les autres partis politiques qui n’ont pas encore rejoint à le faire, pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en Guinée.

Fatoumata Kaba pour guinee7.com

