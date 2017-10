Au cours de l’assemblée générale de l’Union des Forces du Changement (UFC), de ce jeudi 14 octobre, le responsable de la communication dudit parti, Bangaly Keita, a ouvertement critiqué le projet du schéma directeur d’aménagement de Kaloum et des iles de Loos (vision 2040), qui a été récemment présenté parle le chef de l’État, Pr Alpha Condé.

Face à plusieurs militants et sympathisants de sa formation politique, Bangaly Keita a estimé que ce projet sera également bientôt mis aux oubliettes, à l’instar des autres déjà annoncés par le Pr. Alpha Condé et son gouvernement. « C’est une nouvelle promesse qui vient s’ajouter à la longue liste de Papa Promesse, le Pr Alpha Condé. Si je me mets à énumérer l’ensemble des promesses qu’il a tenues vis-à-vis de nos populations, nous passerons toutes la journée ici, sans que je ne finisse. Vous savez autant que moi qu’aucun de ces projets ne s’est encore réalisé, mais ce qu’ils oublient, c’est que nous les Guinéens, nous n’avons pas une mémoire courte », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « On ne finit pas de réaliser un projet qu’on a programmé il y a quelques années, on attaque un autre projet qu’on dénomme ‘’Conakry vision 2040’’. Ce que je vais vous dire, c’est que ce projet ‘’Conakry vision 2040’’ est un faux-fuyant, c’est de la poudre aux yeux. Derrière ça, il n’y aura rien et je peux le garantir, parce que la marque de fabrique de ce gouvernement, c’est justement ces promesses qui ne finissent jamais, mais à la suite desquelles promesses aucun acte concret n’est vu sur le terrain. C’est lamentable, parce que nous les Guinéens, nous méritons mieux ».

« Un gouvernement qui n’est pas capable d’assainir ne serait-ce que la capitale Conakry, où la révolte des ordures va jusqu’à tuer les populations. Un gouvernement qui est un incapable de régulariser la circulation routière, d’assurer la sécurité des populations et de leurs biens, de respecter le cycle constitutionnel… Ce gouvernement ne peut pas prétendre avoir une vision », a ajouté le chargé de communication de l’UFC.

En effet, Bangaly Keita estime, par ailleurs, que ce projet a été annoncé pour d’autres fins, notamment celui de conserver le pouvoir. « Ce qu’ils n’ont pas dit, parce qu’ils ne veulent pas dire d’abord, et nous attendons à ce qu’ils le disent. On sait que ce projet n’est pas une vision 2040, c’est une vision autocratique du pouvoir qui est derrière ce projet, parce que les conditions qui doivent être remplies avant qu’on annonce ce projet, l’entamer, l’exécuter et l’amener jusqu’au bout, ces conditions ne sont pas encore réunies. La Guinée mérite mieux que ces dirigeants actuels, c’est pourquoi les Guinéens ne doivent pas s’attendre à ce que ce projet puisse aboutir, parce que quand-il s’agit du bonheur du Guinéen, ce gouvernement se montre totalement incapable », a-t-il martelé.

Mohamed Kaba Soumah pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires