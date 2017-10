Le 09 octobre dernier, Mohamed Oularé BENEDI, patron de la maison de production BENEDI RECORDS, a annoncé la signature d’un contrat d’une année avec l’artiste Tamsir Touré, épinglé en 2016 pour cas de viol. BENEDI est revenu sur les circonstances de la signature de ce contrat dans un entretien exclusif qu’il nous accordé.

L’entretien que vous pourrez lire prochainement sur Guinee7 a duré près d’une demi-heure. Au centre des discussions, plusieurs questions liées à la structure BENEDI RECORDS, qui résiste tant bien que mal à un monde culturel où la production d’artistes est de plus en plus en difficulté.

Mais l’actualité de l’industrie musicale reste dominée par la signature, le 09 octobre dernier, dans les locaux de BENEDI RECORDS, d’un contrat de production de l’artiste Tamsir. Les commentaires et interprétations ne tarissent plus. Nous en savons un peu plus sur les raisons, en trois questions.

Pourquoi avoir signé un contrat avec Tamsir ?

« Cet artiste est venu vers moi. C’est par confiance qu’il l’a fait, par assurance. Parce qu’il sait que je peux le couvrir, le redresser et le mettre sur la voix. Il y a beaucoup de producteurs, beaucoup de bailleurs de fonds qui voulaient de Tamsir. Et de nos jours, c’est l’un des produits les plus vendables. De nos jours c’est l’un des artistes les plus écoutés, sur tous les téléphones, dans le Ghetto et un peu partout. »

Le passé de l’artiste n’est-il pas désavantageux pour vous ?

« Dans la vie on peut faire des erreurs. Mais on peut changer aussi. J’ai vu des gens qui ont fait du mal, qui aujourd’hui prodiguent des conseils vers le bon chemin. On peut changer un être humain. Aucun artiste ne peut évoluer si tu n’es pas encadré. Ça été le cas de Jackson (Michael Kackson) et tant d’autres. »

Comment comptez-vous encadrer votre nouveau produit, qui a un mode de vie assez particulier ?

« A la base ce n’est pas pour faire des bêtises, mais le ramener sur la route, pour qu’il fasse de la bonne musique et c’est la Guinée qui gagne un artiste, un de plus. A l’image de Soul Bangs. Donc le petit (Tamsir), il a du talent, il est ambitieux, il veut aller loin, moi je l’accompagne. Pour le moment j’ai signé juste un an pour voir comment ça va fonctionner, à la longue si ça se passe bien on continue. »

Alpha Mady pour Guinee7.com

