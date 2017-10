Ce lundi 16 octobre 2017, le ministre de l’Unité nationale et de la citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, a rencontré quelques représentations diplomatiques accréditées en Guinée. Cette rencontre s’inscrit dans cadre des préparatifs de la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix.

Au sortir de cette rencontre qui a duré une heure, dans la salle de conférence dudit ministère, Khalifa Gassama Diaby est revenu sur l’objectif de cette rencontre. « L’objectif, c’est comme l’année dernière, que nous puissions d’abord partager avec toutes ces représentations diplomatiques, les informations relatives à l’organisation de la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. Et bien sûr, comme c’est le cas, voir dans quelle mesure nos partenaires pourraient nous accompagner dans l’organisation de cette deuxième édition, qui porte cette année sur une thématique fondamentale et essentielle pour notre pays. Faire pour vivre ensemble dans la justice, dans la liberté et dans la solidarité », a-t-il déclaré.

Selon le ministre Diaby, contrairement à la première édition, cette année il y a énormément de particularités dans l’organisation de cette manifestation. « Il y a beaucoup d’activités préparatoires, notamment la formation des 5.000 volontaires des 33 comités préfectoraux d’organisation ; de la création des prix du civisme et de la paix ».

Et d’ajouter : « A la sortie de cette deuxième édition, il y aura un rapport national, avec des propositions concrètes qui vont dans le sens de la construction d’une nation dans notre pays. Rassurer nos concitoyens de la nécessité de l’intérêt de cette nation ; rappeler aux uns et aux autres leurs responsabilités et garantir pour chacun d’entre eux la jouissance de leurs droits et leurs libertés. C’est un travail difficile, c’est un travail compliqué, il faut travailler là-dessus, parce que nous pensons fondamentalement que notre salut se trouve dans la création d’une communauté nationale dans laquelle chaque Guinéen trouvera sa place et sa dignité. »

A noter que cette deuxième édition se tiendra du 1er au 07 novembre prochain, sur toute l’entendue du territoire national. Plusieurs sensibilisations sur la vie de nation auront lieu, dans les différentes langues nationales.

Bhoye Barry pour guinee7.com

