A l’occasion de la Journée internationale de l’écrivain africain, l’historien guinéen Pr Djibril Tamsir Niane sera l’invité de l’Association panafricaine des écrivains (PAWA – Panafrican Writers Association) basée à Accra (Ghana). Ce sera l’occasion de récompenser l’écrivain « pour l’ensemble de son œuvre », qui depuis plus d’un demi siècle s’est consacré à l’histoire et à la littérature africaines. En effet, selon la correspondance reçue par l’auteur de Soundjata ou l’Epopée mandingue, « vos années de labeur créatif et de réalisations vous placent parmi ces distinguées personnalités africaines et de la Diaspora qui sont à célébrer ».

La cérémonie aura lieu le 7 novembre, à Accra, au cours d’un diner de gala où il lui sera remis les distinctions (diplôme, plaque, médaille) avant d’être installé sur un siège royal, qui lui conférera le titre de Membre Honoraire de la Panafricaine des écrivains.

A signaler que la PAWA a été créée par la Conférence des chefs d’Etats de l’OUA, il y a de cela 28 ans, et qui a instauré, en 1993, la Journée internationale de l’écrivain africain, célébrée le 7 novembre de chaque année. En outre, en novembre 2014, l’Association des écrivains du Sénégal (AES) avait choisi le Pr Niane comme Parrain de la 22ème édition de la Journée de l’écrivain africain. Lors de l’édition 2015 de cette journée, Djibril Tamsir Niane a reçu la distinction de « Grand Baobab », à Conakry.

Parmi les anciens récipiendaires de cette distinction de Membre Honoraire de la PAWA, on peut citer les prix Nobel Nadine Gordimer et Wole Soyinka, l’historien Ali Mazrui, l’écrivain Henri Lopes, Maya Angelou …

Un colloque international sur le thème « Langues, Bibliothèque et Industrie du livre : une priorité urgente pour le sort de l’Afrique » est prévu au cours de cette célébration.

Au moment où Conakry a été désigné capitale mondiale du livre par l’Unesco, cette distinction vient à point nommé pour signifier que la Guinée est une véritable terre d’écrivains et où la littérature doit occuper la place qui lui revient.

Aziz Sylla pour guinee7.com

