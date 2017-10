Conakry– Dans sa mission d’information des actions de développement amorcées par l’Exécutif et en vue de contribuer au rayonnement de notre pays, le Gouvernement élargit ses canaux de communication en intégrant désormais une version print de son magazine d’information Le Bulletin du Gouvernement (BDG).

En effet, après deux années de parution exclusivement sur des supports numériques, vous pourrez retrouver, dès cette semaine, votre BDG imprimé à plusieurs points de distribution gratuite qui seront communiqués ultérieurement.

Il faut préciser que, contrairement à d’autres pays, le papier garde de nombreux atouts encore chez nous. Il offre notamment les avantages de se conserver et de laisser une trace physique, de permettre la diffusion d’un long texte (exemple de la vulgarisation du PNDES 2016-2020 en cours), de provoquer un impact visuel et permettre une plus grande mémorisation. Autant d’aspects qui ont milité en faveur de ce mix print/numériquepour une plus large diffusion et compréhension de l’information gouvernementale.

Pour rappel, dans ce numéro de Septembre, le sommaire se décline comme suit :

EDITORIAL : « Le chemin est encore long mais seul celui qui ne marche pas ne se salit pas les pieds. » parDamantang Albert Camara, Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Porte-Parole du Gouvernement. (Page 3)

L’INTERVIEW DU MOIS : Ibrahima Kourouma, Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire. (Page 6)

GOUVERNEMENT EN ACTION. (Page 13)

LA GUINEE A L’ETRANGER : Amara Camara, Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Franque (Page 43)

ETAT DE NOS REFORMES : Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016 – 2020. Deuxième partie. (Page 49)

FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS : Mira Kourouma, Maquilleuse Professionnelle et ntrepreneur. (Page 55)

ESPACE SANTE : La prostate par Professeur Ibrahima Bah. (Page 61)

LUCARNE SUR… Le Fonds d’Entretien Routier avec Souleymane Traoré, Directeur Général. (Page 65)

PAROLE A UN POINT FOCAL : Amadou Tidiane Bah, Chargé de communication du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune. (Page 69)

Source : Cellule de Communication du Gouvernement

