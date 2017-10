La commission juridique de la FGF (Fédération Guinéenne de Football) a statué ce mercredi 18 octobre, sur le dossier SATELITE FC, opposant madame Hadja Diop (épouse du fondateur du club, feu Benoît Camara) à Almamy Sylla actuel président du club, qui a été démis de ses fonctions par celle-là.

La réunion a connu la présence d’Almamy Sylla, d’un côté, de madame Hadja Diop et ses frères de l’autre, accompagnés du nouveau président (nommé par Hadja Diop), Aboubacar Sidiki Doumbouya, sous la supervision de la commission juridique de la fédération guinéenne de football, dirigée par M. Bah Abdoulaye.

Devant la commission, Madame Hadja Diop est revenue sur ses accusations contre Almamy Sylla dot elle qualifie la gestion de « catastrophique ». Almamy lui, a insisté sur le fait qu’il ait investi énormément d’argent dans le club, sans retour.

Les présidents entrant et sortant se sont rencontrés à huis clos et ont formulé une demande à la commission juridique par rapport à un report de 24h, pour qu’ils puissent s’entendre définitivement sur le mode de gestion et de positionnement des deux au sein du club. Une doléance qui a été acceptée par la FGF.

Une nouvelle réunion, qui sera cette fois-ci décisive est prévue demain jeudi à 16h au siège de la Féguifoot.

Focus de Guinee7.com

